Lidera el AIFA el transporte de carga en el país

En el periodo de junio de 2025 a julio de 2026 el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) consiguió la movilización de 202,496 toneladas de mercancía lo que representa el 32.9% de la totalidad de la carga local e internacional que se mueve en todo el país Esto lo ubicó como la terminal aérea con mayor movimiento seguida por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el 20%.

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), a lo largo del último año el AIFA tuvo un crecimiento del 6.4% en sus operaciones de carga.

En lo que respecta a la carga doméstica en particular el AIFA movió apenas el 1.7% del total de mercancías con 3,191 toneladas Esta categoría la encabezan el Aeropuerto de la Ciudad de México, Grupo Aeroportuario del Pacífico, el Aeropuerto Internacional de Toluca y Grupo Aeroportuario Centro Norte.

Para las operaciones internacionales, el AIFA ha tenido un incremento sostenido acumulando más del 40% de la movilización de mercancías con 199,272 toneladas en el periodo señalado.

Cabe señalar que desde el pasado 1 de septiembre de 2023, todas las operaciones de transporte aéreo de carga nacional e internacional regular y no regular, dejaron de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al entrar en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

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