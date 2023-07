Listas de gabinete de la próxima administración estatal son borregazos: Maurilio Hernández

Ante la difusión principalmente a través de redes sociales y vía telefónica sobre quienes serán las personas que integrarán el gabinete de la próxima administración estatal encabezada por Delfina Gómez Álvarez, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Maurilio Hernández González, afirmó que son “borregazos”, pues corresponde a Delfina Gómez, dar a conocer esos detalles, aseguró, y de manera particular en su caso, él debe continuar al frente de los diputados.

Maurilio Hernández González, coordinador de los diputados de Morena en la LXI Legislatura (Foto: especial Legislatura).

“Esos son borregazos, ustedes lo saben y ay de aquel que se las cree. No hay nada oficial” (…) No, no, y además también lo he dicho y lo reitero, el mejor lugar en el que yo puedo estar en este momento es donde estoy, en la Legislatura, al frente del Grupo Parlamentario tenemos más de un año por delante para ayudar con nuestro trabajo, ahí a fortalecer el inicio de una administración histórica”.

Destacó que su papel es crear un marco jurídico acorde con la nueva administración encabezada por Delfina Gómez.

“Porque será novedoso y tendrá el propósito de implementar políticas nuevas, y sobre todo con un nuevo ejercicio de lo que es la administración pública, y para ello, se necesita un marco jurídico desde el nivel constitucional, legal, y reglamentario sólido, que si hay que adecuarlo lo tenemos que adecuar en esta Legislatura y es allá donde nos toca estar a nosotros”, finalizó.

Comentarios

comentarios