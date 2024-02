Llama Emiliano Aguirre evitar politizar la problemática del abasto de agua en Edomex 

El diputado de Morena Emiliano Aguirre Cruz hizo un llamado a las y los Presidentes Municipales, Diputadas, Diputados Federales o Locales y toda aquella persona que sea representante popular que eviten en lo mayor posible politizar la problemática del abasto de agua que se vive en diversos municipios mexiquenses.

El diputado de Chimalhuacán exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar acciones para garantizar el derecho humano al agua.

«Además de abstenernos de querer sacar raja política, el agua es un derecho humano, no una mercancía y quien lo quiera ver como un negocio entonces no es un verdadero representante popular. Así entonces lo que debe de realizarse por parte de este Honorable Poder Legislativo es coadyuvar desde el ámbito de nuestras atribuciones a que nuestras y nuestros representados tengan acceso al vital liquido, porque sin agua no hay vida», precisó.

Lo anterior, al subir a Tribuna a presentar un exhorto a los tres órdenes de gobierno para que garanticen el derecho humano al agua, así como el cuidado y su perduración, además de que informen los avances de la reparación de la infraestructura hidráulica a su cargo y políticas públicas que implementan en el tratamiento de aguas, captación y aprovechamiento de agua pluvial.

Manifestó que en el Informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la Directora General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, CONAGUA, informó que referente al nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria), que suministran 25% del abasto de la Zona Metropolitana del Valle de México, disminuyó del 40.1 % informado el martes anterior a 39.8 % de su capacidad ordinaria, lo que representa un déficit de 37 %, comparado con el dato histórico del 29 de enero.

Por ello, añadió que desde que comenzó el recorte del suministro de agua no hay día en que la población mexiquense no comente sobre esta inquietud, de hecho, contar con el vital líquido en cada hogar se volvió en la mayor prioridad de la ciudadanía en general.

El representante del pueblo, afirmó que sin duda uno de los mayores desafíos en la actualidad es aprender a utilizar y gestionar mejor el vital líquido, buscando garantizar que todo volumen de agua extraído llegue a los hogares, haciendo más eficientes las redes de distribución y usando el líquido con responsabilidad y racionalidad.

Subrayó que resulta alarmante observar como en las últimas semanas de este año hay una serie de manifestaciones por diversas partes del territorio mexiquense por citar algunos municipios son Acambay, movilizaciones vecinales en los municipios de Metepec, Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán.

Resaltó que la crisis hídrica que sufren habitantes de 14 municipios mexiquenses en Toluca y el Valle de México se enfrentará (una parte) con la rehabilitación de pozos y la reparación de fugas.

Y sumado a lo anterior, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha expresado que existe un desperdicio de 30 a 40 por ciento del agua por el mal estado de las tuberías de las instalaciones, razón por la cual realizo el llamado de cuidar el vital líquido además de tener nuevas fuentes de abasto de agua.

Por ello, consideró que el Poder Legislativo tiene el compromiso de coadyuvar dentro del ámbito de sus atribuciones para que la ciudadanía representada tenga acceso al vital líquido.

Y destacó que para el Grupo Parlamentario de Morena resulta de vital importancia solidarizarse con la población que representan y pugnar dentro del ámbito de sus atribuciones para lograr que la ciudadanía que dignamente representan tenga acceso al agua, el cual se trata de un derecho humano imprescindible y que conlleva al desarrollo económico y social, un vital liquido el cual es y siempre ha sido uno de los recursos naturales más importantes.

Tras esto sometió a consideración del Congreso Mexiquense el presente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, mismo que fue aprobado en lo general por el voto de los legisladores.

