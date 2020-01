Llama Maurilio Hernández a conciliar diferencias internas de Morena

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Maurilio Hernández González hizo un llamado a Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky a reconciliar sus puntos de vista y poner por encima del interés colectivo sus diferencias personales.

Morena es un movimiento que se construye todos los días y que supera cualquier interés de particular de algún dirigente: Maurilio Hernández (Foto: especial).

Luego de que el fin de semana, tras sesión del Congreso Nacional Extraordinario se nombrara a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino, el también líder morenista en la Legislatura local reconoció que los intereses a nivel nacional no han podido solventar de manera estatutaria la renovación de dirigencias.

Refirió que las dos posiciones encontradas de Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky tienen polarizado al partido, por lo que a nivel estatal no ha convocado a consejo porque las diferencias deben resolverse apegadas a estatutos.

“En el Estado de México como presidente del Consejo no he convocado porque no queremos ser parte de ese conflicto que nos parece que no es la manera de resolverse, este tema se tiene que resolver apegados a estatutos y hacemos un llamado a los actores, en este caso a Bertha Luján y Yeidckol a que concilien sus puntos de vista y puedan reconciliar sus diferencias, así resolver el tema del partido”, señaló el líder de los diputados morenistas.

Morena es un movimiento que se construye todos los días y que supera cualquier interés de particular de algún dirigente, destacó González, pero llamó a poner por delante el interés colectivo para seguir adelante con la transformación del país y la entidad.

“Hacemos votos porque se ponga por delante el interés superior, no solamente del partido, porque el partido es un instrumento al servicio de la sociedad, sino el interés superior de una generación que quiere un cambio, una transformación y que para ello necesita instrumentos sólidos, fuertes, pero sobre todo confiables para que puedan conducir estos cambios”, destacó.

Relacionado

Comentarios

comentarios