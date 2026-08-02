Llama Ricardo Moreno a revisar instalaciones de gas en Toluca tras recientes accidentes

Debido a los recientes accidentes provocados por fugas de gas en el municipio, el alcalde Ricardo Moreno llamó a la población para que revise sus instalaciones domésticas y comerciales por lo menos una vez al año.

Protección Civil recomienda verificar conexiones de gas con una prueba de agua con jabón para detectar fugas. (Foto: Especial)

El primer edil recordó la explosión ocurrida meses atrás debido a la acumulación de combustible en una vivienda sin ventilación, así como el lamentable fallecimiento de tres personas el pasado fin de semana debido a una fuga de gas. El alcalde llama a verificar conexiones de gas en hogares y comercios para prevenir tragedias.

Moreno Bastida insistió en la importancia de mantener siempre una ventana abierta para prevenir tragedias, ya que muchas víctimas no perciben el olor cuando duermen. Ante este panorama, invitó a la ciudadanía a verificar las tuberías y conexiones a través de una sencilla prueba de agua con jabón, la cual revela fugas si se forman burbujas. La autoridad recomienda mantener siempre una ventana abierta para prevenir tragedias por acumulación de gas.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Juan Carlos Yáñez, informó que todas las áreas del Gobierno municipal operan de manera conjunta a través de un grupo que monitorea las emergencias por lluvias en tiempo real y con ubicación exacta. Direcciones como Seguridad y Protección, Organismo Agua y Saneamiento y la propia coordinación efectúan recorridos preventivos para localizar puntos de riesgo y brindar una atención inmediata ante las precipitaciones.

Al respecto, se detalló que durante abril, mayo y junio, la corporación atendió un total de 176 fugas de gas L.P. y 9 de gas natural, además de brindar 22 servicios de pirotecnia y expedir 46 certificados de quema; en materia de prevención por la temporada de lluvias, el personal técnico y operativo dio respuesta a 14 inundaciones y ejecutó 14 monitoreos preventivos en ríos y laderas del municipio. Yáñez destacó que cada zona presenta condiciones distintas y requiere una intervención especial, por lo que ejecutan labores conjuntas de limpieza con el fin de proteger y apoyar a las familias toluqueñas.

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