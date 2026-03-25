Llaman a evitar incendios forestales durante Semana Santa

Con la celebración de Semana Santa del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, el gobierno del estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), invita a las y los mexiquenses que aprovechan sus vacaciones para asistir a espacios naturales o que participan en peregrinaciones a cuidar estas áreas para evitar incendios forestales.

Probosque realiza acciones preventivas, así como el emplazamiento de 270 combatientes ante la ocurrencia de alguna emergencia (Foto: Especial).

“A nuestra ciudadanía en general, si van en el próximo periodo vacacional, que es de Semana Santa, a una zona forestal, eviten el uso de fogatas. También en esta temporada nosotros llegamos a tener un repunte en la ocurrencia de incendios forestales derivado de algunas peregrinaciones que van a nuestros múltiples centros religiosos”, aseguró Miguel Ángel Romero Morales, Director de Protección Forestal de Probosque.

Hizo un llamado a quienes usan lumbre para calentar sus alimentos, a hacerlo con la debida precaución; además de vigilar que no se provoque ningún incendio debido al uso de pirotecnia.

Ante la incidencia que aumenta en esta temporada, sumado a la sequedad en el ambiente y las temperaturas elevadas que se prevén, el director afirmó que los dragones de Probosque han realizado acciones preventivas como el establecimiento de cinturones negros, líneas negras, quemas controladas, brechas corta fuego y poda de ramas bajas de los árboles; así como la disposición de brigadistas capacitados.

“Estamos nosotros emplazando más de 270 combatientes, nuestros valientes dragones en todas las zonas forestales del estado de México, listos y en alerta constante, permanente para brindar la atención necesaria ante la ocurrencia de algún incendio forestal”, afirmó.

Precisó que en caso de detectar humo o alguna situación que represente un riesgo de incendio, se debe mantener la distancia y llamar al Teléfono Rojo de Probosque: 800 590 1700 o al número nacional de emergencias 911.

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