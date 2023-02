Llaman a prevenir quemaduras en temporada invernal

Con el objetivo de prevenir quemaduras entre la población a consecuencia de calentadores, fogatas, chimeneas o braseros que son utilizados ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud del Estado de México llamó a la población a extremar precauciones para evitar accidentes.

Pide que, en las lesiones provocadas, no se deben aplicar cremas, ungüentos o remedios caseros. (Foto: especial).

La dependencia puntualizó que, en la temporada invernal, es cuando más se presentan percances, por lo que recomendó colocar los equipos de gas o eléctricos fuera del alcance de los niños, además de no dejarlos encendidos por largo periodo, toda vez que pueden sobrecalentarse y, además, también originar un incendio.

De igual manera, sugiere que no se coloquen cerca de cortinas, muebles o algunos artículos que puedan quemarse con facilidad y adicionalmente no pasar mucho tiempo cerca de ellos, para, en caso de salir, no se den cambios bruscos de temperatura que provoquen infecciones respiratorias agudas.

Para quienes cuentan con chimenea, lo fundamental es que sea un adulto quien coloque la leña, además sugirió no usar petróleo o gasolina para encenderlo, pues al ser productos flamables, pueden provocar llamas de gran tamaño que ponen en riesgo a quien se encuentre cerca y lo mismo aplica para fogatas o braseros.

En el caso de los líquidos calientes, la Secretaría de Salud estatal, señaló que lo principal es evitar que niños estén cerca de los recipientes que los contengan, pues pueden derramarse al intentar tomarlos, lo mismo con alimentos que son cocinados con aceite, por ello se debe impedir que los menores entren en la cocina.

Detalló que estas lesiones se clasifican en primer grado, cuando afectan sólo la capa externa de la piel y causan dolor, enrojecimiento e hinchazón; las de segundo grado dañan la capa externa e interna; mientras que las de tercer grado afectan las capas profundas de la epidermis.

Finalmente, la dependencia subrayó que en caso de sufrir quemaduras se debe dejar correr agua fría, no helada, sobre zona afectada, no tocarla con las manos sucias, no reventar las ampollas, si algún tejido de ropa ha quedado pegado no se debe desprender, no aplicar ungüentos o remedios caseros, lavar la zona con agua limpia y cubrirla con gasa, lienzo o sabana limpia, acudir al centro de salud y en casos extremos llamar al 911 o al Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM), al 722-272-0122 y terminación 25.

Comentarios

comentarios