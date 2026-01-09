Llega a cines de México ‘Los años de fierro’

El próximo 16 de enero llega a pantallas de México ‘Los años de Fierro’, el primero de dos documentales realizados por el director Santiago Esteinou, los cuales abordan la historia de César Fierro, un mexicano que permaneció encarcelado cuatro décadas y condenado a la pena de muerte en Texas.

Aunque la película está disponible desde hace algunos meses en distintas plataformas de streaming, será la primera vez que la primera parte de esta historia se proyecte en salas de cine, más de una década después de haber sido realizada (Foto: Especial).

César Fierro, mexicano originario de Ciudad Juarez, fue acusado en 1979 por el asesinato de un taxista en El Paso, Texas. En medio de una investigación llena de irregularidades y negligencia, los padres de César son detenidos y amenazados con el propósito de que se declare culpable. Al hacerlo, es sentenciado a la pena capital, sentencia que se postergó 17 veces. En 2020, 41 años después de su detención, tras una larga lucha jurídica César Fierro fue absuelto de los cargos y salió en libertad.

La historia de César fue retomada por Santiago Esteinou en el documental ‘Los años de Fierro’, película producida en 2014 pero que no pudo ser exhibida en salas de cine para evitar que el caso se complicara. Hoy, 12 años después el documental finalmente será exhibido en salas de cine.

En 2020, ya con César Fierro en libertad, Santiago Esteinou realizó un segundo documental titulado ‘La libertad de Fierro’. En la primera película se exponen las irregularidades en el caso, mientras que en la segunda, se muestra a Cesar Fierro ya en libertad. Aunque la película está disponible desde hace algunos meses en distintas plataformas de streaming, será la primera vez que la primera parte de esta historia se proyecte en salas de cine, más de una década después de haber sido realizada.

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