Llega a Ecatepec el Festival Internacional de Cine para Niños (… y no tan Niños) “La Matatena”

Durante tres fines de semana Ecatepec será sede del Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan Niños), organizado por la Asociación Civil “La Matatena”, cuyo objetivo principal es presentar cine de calidad para fomentar la apreciación cinematográfica en la infancia.

Azucena Cisneros anuncia que el municipio será única sede en Edomex del evento, que en su aniversario 31 (Foto: Especial).

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que la edición 31 del Festival se realizará del 8 al 23 de agosto en diferentes sedes de la Ciudad de México y Ecatepec, por lo que durante tres fines de semanas se proyectarán en el municipio cortometrajes para niñas y niños, con entrada totalmente gratuita para los menores.

Detalló que en el evento participan cortometrajes de 26 países y Ecatepec contará con tres sedes: explanada municipal y los Tonallis Sagitario 8 y Río de Luz, estos dos últimos ubicados en espacios recuperados para la comunidad.

Benjamín González Pérez, responsable de los Tonallis Ecatepec, aseguró que para el gobierno de Azucena Cisneros la cultura es un eje fundamental en la estrategia de seguridad pública, que no sólo implica combatir delitos, sino iniciar procesos en los que se desaprendan las violencias.

Destacó que el gobierno de Ecatepec promueve actividades culturales y se está conectando con los grandes circuitos culturales de la Ciudad de México y del país.

“El cine es y ha sido una de las herramientas universales más poderosas para poder comprometer a la gente con la sensibilidad humana, con el dolor ajeno, para comprender la diferencia del otro, la diversidad y todas esas herramientas nos sirven para disminuir nuestra ignorancia y nuestra capacidad de odiar a otros, y nos incrementa nuestra capacidad de amor y de reconocimiento a los demás”, mencionó.

González Pérez dijo que se trata de “uno de los festivales más hermosos y emblemáticos que existen en México sobre cine (…). Es un festival que curan niños, eso quiere decir que ellos ven las películas inicialmente y son niños quienes escogen cuáles van a ser las películas que serán exhibidas. También es un festival que presenta cine hecho por niños, para niños y con niños”.

Reiteró que en Ecatepec habrá seis funciones distribuidas en tres sedes: la explanada municipal el sábado 8 y domingo 9, a las 14:00 horas; Tonalli Sagitario 8, viernes 14 y sábado 15, a las 15:00 horas, y Tonalli Río de Luz, viernes 21, a las 14:00 horas, y sábado 22, a las 12:00 horas.

Relató que los Tonallis Sagitario 8 y Río de Luz se ubican en espacios recuperados por el gobierno municipal, el primero de ellos “muy particular porque está rodeado de zonas que fueron muy conflictivas en otros momentos y estamos sembrando ahí un espacio cultural que está hablando y dialogando con el entorno”.

“En este festival participan 26 países y vamos a tener aquí cine que viene de Francia, por supuesto de México, de Países Bajos, también de Noruega y de Brasil. Verán cine que no se ve en el ámbito comercial y verán cine que tendrá como eje central el diálogo con otras naciones y con otras expectativas”, dijo.

Recordó que a iniciativa de Cisneros Coss Ecatepec tiene 31 cineclubes trabajando en centros comunitarios, pues “el cine es una herramienta que hemos usado, y lo seguiremos haciendo como la cultura, para seguir combatiendo la violencia y la inseguridad”.

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