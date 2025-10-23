Llega al Edomex el evento “Fábrica de Negocio, Más Cerca de Ti, Región Centro”

La administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y en conjunto con GS1 México, traerán por primera vez al Estado de México, el evento “Fábrica de Negocio Más Cerca de Ti”, uno de los más importantes a nivel nacional, permitiendo profesionalizar los productos y operación comercial de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Este encuentro reunirá a más de 14 cadenas comerciales y marketplaces beneficiando a los estados que conforman la zona Centro del país.

Teniendo como sede el Centro de Convenciones de Toluca, este encuentro reunirá el próximo 30 de octubre a más de 14 cadenas nacionales, entre estas, Súper Kompras, Oxxo, Tiendas Red, Tiendas Del Sol, Amazon y Nutrisa, en beneficio de los Estados que conforman la zona Centro del país: Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Michoacán.

Durante la conferencia de prensa, donde se anunció el evento, Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, resaltó que desde el inicio de esta administración el apoyo a las MiPyMEs ha sido fundamental; a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y la Dirección de Comercio se les han brindado más de 11 mil capacitaciones, se les acerca a financiamientos y se les vincula con grandes cadenas.

Afirmó que este evento será clave para abrir oportunidades de negocios, cerrar acuerdos y detonar nuevas inversiones que impulsen el desarrollo económico, empleo y bienestar de las familias mexiquenses, “esta es una muy buena oportunidad para todas las Pymes que tiene algo que ofrecer a las grandes cadenas, es el medio, es el ecosistema, es el lugar, es el evento, uno de los más fuertes que hay en el país y es un honor y un gusto tenerlo aquí”.

Jorge Garcés Domínguez, presidente de GS1 México y Director Ejecutivo de Super Kompras, resaltó que Fábrica de Negocio se ha convertido en una plataforma de oportunidades para cientos de emprendedores, fabricantes locales y proveedores que buscan fortalecer su presencia en los puntos de venta físicos y los anaqueles digitales.

La finalidad dijo, es acompañarlos en su proceso de transformación, crecimiento y consolidación comercial, ayudándolos a elevar sus estándares de calidad y productividad; con esta edición, reafirman su compromiso con el desarrollo económico local y la profesionalización de la proveeduría regional, pilares esenciales para construir un entorno comercial más competitivo y sostenible.

Alejandro Trejo Rivera, Director de Desarrollo de Asociados de GS1 México, destacó que, para este evento se tienen ya más de mil 500 inscritos y más de 540 citas de negocios; quienes deseen participar pueden registrase en la siguiente liga: https://www.fabricadenegocio.com/estadodemexico.

Comentarios

comentarios