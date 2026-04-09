Llega el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández al Teatro Morelos

El próximo 24 de mayo, el Ballet Folklórico de México Amalia Hernández se presentará en el Teatro Morelos de Toluca con un espectáculo que reúne cuadros de danza de distintas regiones del país.

(Foto: Judith Chacón)

Este jueves se llevó a cabo una conferencia de prensa en Toluca en la que Salvador López López, director del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y nieto de la mexicana que convirtió la danza en embajadora cultural de México, indicó que el próximo año está institución cumplirá 75 años y se prepara para esta celebración con una serie de presentaciones entre las que destaca la que dará en la ciudad de Toluca. Destacó también que en 1961 la compañía obtuvo el Premio de las Naciones en París consiguiendo la internacionalización presentándose en los más prestigiados recintos culturales en todo el mundo.

Salvador López López recordó que el Teatro Morelos es una de las sedes frecuentes del ballet desde antes de la remodelación del recinto. El director del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández adelantó cuáles son los cuadros coreográficos que la compañía presentará en Toluca y anunció que estará acompañada del Mariachi Gamamil.

Para su festejo de su 75 aniversario, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández tendrá varias actividades para conmemorarlo, entre ellas está el estreno de un documental y un cortometraje y entre los proyectos más ambiciosos está la realización de 75 funciones gratuitas en lugares a donde la compañía nunca antes se ha presentado; lugares en donde sus habitantes no tienen la posibilidad de pagar un boleto.

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