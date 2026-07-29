Llega la trigésima edición del Tour de Cine Francés 

El Tour de Cine Francés ya tiene fecha y programación para su trigésima edición. Como cada año, el tour contará con siete títulos que serán proyectados entre septiembre y octubre próximos.
Esta edición del Tour de Cine Francés dará inicio el 10 de septiembre con funciones en la cartelera de Cinépolis, así como en salas independientes y circuitos culturales por lo que al ser una muestra itinerante llegará a 74 ciudades de la república mexicana proyectando lo mejor del cine francés contemporáneo.
La selección del Tour de Cine Francés 2026 está conformada por las películas ‘Abandonado’; ‘El camino’; ‘El crimen del 3er piso’; ‘El desconocido del gran arco’; La copia perfecta’; ‘Me encontraste’ y ‘Solo una ilusión’.
A lo largo de estos 30 años, el Tour de Cine Francés ha proyectado poco más de 200 filmes convirtiéndose en el festival de cine itinerante más grandes y con mayor proyección en México.