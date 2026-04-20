Llega Lila Downs a Lerma con Cambias mi Mundo Tour

Este fin de semana arrancó la décima segunda edición del Festival Cultural Martín Reolín Varejón en el municipio de Lerma. Uno de los conciertos estelares de esta edición fue el que dió la cantante Lila Downs la noche de este domingo.

Cabe mencionar que a lo largo de todo el concierto, Lila Downs tuvo bailarines sobre el escenario con danzas de distintas regiones del país (Foto: Judith Chacón).

La presentación inició pocos minutos antes de las ocho de la noche, para continuar con canciones que ha incluido en discos que ha grabado en la última década como ‘Urge’; ‘Dos corazones’; así como temas que incluye en su disco ‘Cambias mi mundo’ como ‘La pochota’; ‘Tumba 7’ y el tema que da título a esta producción.

Ya en la parte final del concierto, Lila Downs interpretó algunas canciones que han marcado su carrera como ‘Zapata se queda’; ‘Cumbia del chile frito’; ‘Cumbia del mole’; ‘La sandunga’; y ‘Cariñito’, canción con la que despidió del público para regresar nuevamente al escenario y cantar cuatro temas más, entre ellos ‘Mezcalito.

Clubes de fans; admiradores que portaban paliacates de colores o prendas bordadas llegaron a la Plaza Juarez para ser parte de esta presentación de la cantante oaxaqueña, cuya música se caracteriza por incluir instrumentos como el arpa; el acordeón; trompetas y guitarras

Cabe mencionar que a lo largo de todo el concierto, Lila Downs tuvo bailarines sobre el escenario con danzas de distintas regiones del país. El ballet que apoyó a Lila Downs es la Compañía de Danza Raíces, un grupo artístico confirmado por bailarines de municipios del valle de Toluca .

Esta semana, continuar el Festival Cultural Martín Reolín Varejón con las presentaciones de Sabino; El Gran Silencio; El Chapo de Sinaloa; Fidel Rueda y Edith Márquez.

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