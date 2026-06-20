Llega obra de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide a Centro Tolzú

Desde este viernes, Centro Tolzú alberga ‘Graciela Iturbide. Cuando habla la luz’, una exposición de la fotógrafa mexicana quien en 2025 obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

A través de 115 imágenes, la mexicana Graciela Iturbide hace un recorrido por 45 años de trayectoria, desde 1972 hasta 2017 capturando las tradiciones, costumbres y comunidades originarias de México y otros países ofreciendo una perspectiva etnográfica.

Centro Tolzú realizó el acto inaugural que contó con la presencia de Juan Coronel Rivera, historiador, pintor y curador de la exposición quien explicó que está exposición muestra el trabajo de la fotógrafa con base en arquetipos desde una visión metafórica, además indicó que en la serie de imágenes se incluyen varias de la propia artista presentándose así misma.

Conformada por cerca de 20 módulos, la exposición muestra imágenes capturadas en distintos estados de la república mexicana, así como de Ecuador; España; Estados Unidos; Madagascar; Japón; Mozambique; India; Bangladesh y Portugal; todas a blanco y negro. Entre las imágenes destacan algunas fotografías tomadas en la comunidad de Chalma en distintos años, tal es el caso de ‘Primera Comunión’ (1984) y ‘Novia muerte’ (1990).

En su quehacer profesional, Graciela Iturbide ha recorrido el mundo plasmando las comunidades originarias siendo testigo de cómo la modernidad las ha impactado.

‘Evidentemente que el mundo cambia, nosotros hemos cambiado. Hay influencias que nos han hecho ver el mundo y la vida de otra manera, así que todas las veces que he ido veo los cambios(…)yo voy a Chalma desde hace 30 años o quizás más cuando todavía la carretera era de tierra y sigo yendo cuando puedo. Y sí, es un cambio, la influencia de la televisión, la influencia de los celulares. Sin embargo, hay que ver y hay que aceptar que tienen todo el derecho de sumarse a una nueva cultura», indicó.

‘Graciela Iturbide. Cuando la luz habla’ ha sido expuesta en importantes recintos culturales internacionales de ciudades como París y San Francisco y desde este fin de semana la ciudad de Toluca la albergará hasta el 27 de septiembre.

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