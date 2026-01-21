Como parte de las actividades por los 45 años del Parque Ecológico Zacango, el gobierno del estado de México invita a la Exposición Nacional de Camionetas Clásicas, que se realizará el 25 de enero de 10:00 a las 17:00 horas, en las instalaciones de este espacio.

Llegan camionetas clásicas a Zacango por el 45 aniversario del Parque (Foto: Especial).

Las y los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer el Parque mientras descubren vehículos que forman parte de la historia automotriz, en un ambiente al aire libre que invita a la convivencia, el esparcimiento y el disfrute en familia.

En coordinación con el Club de Camionetas “Las Foringas México”, 40 camionetas clásicas representativas de distintas épocas mostrarán el legado que han dejado a lo largo del tiempo; esta exposición estará incluida en el pago de la entrada general al Parque.

Con este tipo de actividades, el gobierno del estado de México amplía la oferta recreativa de Zacango, y se consolida como un lugar donde la diversión, la cultura y la naturaleza se encuentran más allá de la fauna.

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