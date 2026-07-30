Llegará Fiesta Franco Mexicana al Edomex

Este 2026, México y Francia cumplen 200 años de relaciones diplomáticas y para celebrarlo han puesto en marcha el programa ‘La gran fiesta franco mexicana’, con el cual 21 ciudades de la república mexicana presentarán actividades artísticas y culturales como exposiciones, conciertos, ciclos de cine y conferencias.

A ‘La gran fiesta franco mexicana’ se han sumado diversos festivales, siendo el Festival Internacional Cervantino uno de ellos en el marco de su quincuagésima cuarta edición en la que Francia es el país invitado (Foto: Especial).

A ‘La gran fiesta franco mexicana’ se han sumado diversos festivales, siendo el Festival Internacional Cervantino uno de ellos en el marco de su quincuagésima cuarta edición en la que Francia es el país invitado.

A través de un circuito, el Festival Internacional Cervantino llegará a una veintena de estados de la república mexicana, entre ellas el estado de México, con distintas actividades que formarán parte del festival en la edición 54 que se llevará a cabo en octubre próximos, así lo informó Julia Cabrera, directora de Programación del Festival Internacional Cervantino, en entrevista para Así Sucede.

“El Festival Internacional Cervantino cuenta con una sección de circuitos, de gira, la intención es aprovechar que estos artistas vienen de Francia para girarlos. La intención es que las personas puedan aprovechar estos espectáculos. Tenemos programación en la Ciudad de México, Morelos, Monterrey, Guadalajara y muchos otros municipios y entidades de la república mexicana(…)Sí colaboramos con el estado de México junto con otros 19 estados, estamos trabajando entre el Festival Internacional Cervantino y 20 estados más de la república”, indicó.

Julia Cabrera señaló que a lo largo de estos 54 años, el Festival Internacional Cervantino ha evolucionado y se ha adaptado a distintos cambios, sin embargo, mantiene su esencia en la que todas las expresiones artísticas tienen cabida. La FIC se llevará a cabo del 3 al 28 de octubre próximo en le ciudad de Guanajuato.

Al igual que en años anteriores, este 2026 el Festival Internacional Cervantino llegará a distintas partes de la república mexicana a través del programa ‘Más Allá de Guanajuato’ que consiste en proyectar los espectáculos del festival de manera gratuita. En los últimos años el Festival Internacional Cervantino ha llegado al estado de México a través de este programa.

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