Llegarán “Grandiosas” este fin de semana a Toluca

Con un elenco conformado por Dulce, María Conchita Alonso y Ángela Carrasco, el espectáculo “Grandiosas” se presentará este 2 de julio en el Teatro Morelos de Toluca. Con un show en el que las reconocidas intérpretes sumarán su talento sobre el escenario, contará con una cuarta integrante que originalmente era Alicia Villarreal pero que por causas de fuerza mayor no podrá presentarse en la capital mexiquense siendo María del Sol quien la sustituya.

Ángela Carrasco, Hugo Mejuto , Dulce y María Conchita Alonso estuvieron en la capital mexiquense para dar detalles de la presentación de «Grandiosas» este fin de semana. Foto. Judith Chacón.

Este jueves se realizó en el restaurante Portal Central la conferencia de prensa en donde las cantantes hablaron de su experiencia al formar parte de este espectáculo. Sin embargo, Dulce aprovechó para confirmar que con la presentación de “Grandiosas” en Toluca se retira de esta producción para cumplir con compromisos como solista que fueron pospuestos cuando llegó la pandemia y que ahora debe cumplir.

“Han sido 12 años en los que he sido inmensamente feliz como cantante, primero que nada por estas cantantes que he conocido; por estas artistas enormes que han pasado por los escenarios de ‘Grandiosas‘ y me alegra mucho que esté María Conchita (Alonso) de regreso porque cuando se fue sí sentí muchísimo su ausencia como artista y como amiga, es un nombre de talla internacional y además en el escenario es una artista que le gusta mucho a la gente[…]Han pasado artistas de todos los países y siempre las mejores[…]’Grandiosas’ ha sido una escuela porque toda la vida he cantado sola y aprendí a compartir el escenario, a compartir los aplausos, a compartir los fans. ‘Grandiosas‘ es un proyecto muy exigente, no es nada fácil pero también eso es vida”, señaló.

María Conchita Alonso aseguró que ser parte de ‘Grandiosas’ y compartir el escenario con mujeres talentosas es una gran experiencia en donde la nacionalidad de las cantantes que forman parte del show no importa, lo importante es ofrecer un espectáculo de excelente calidad sin tener que envidiar nada de otras producciones.

“Cuando una está al lado de gente exitosa, la lado de gente buena y talentosa no importa que sea mexicana, venezolana, uruguayas, peruanas, cubanas, colombianas, lo que sea no importa. Para mí lo importante es estar haciendo algo con clase, algo que no tenga qué envidiarle a ninguna otra producción”, aseguró.

Otra de las cantantes que estuvo en Toluca fue Ángela Carrasco quien dio la bienvenida a Alicia Villarreal como nueva integrante del show, ya no como invitada especial sino como una más de “Grandiosas”.

“A mí me encanta ella, además sí tengo qué decir algo: el llegar a reunirse con ‘Grandiosas’ a ella le ha dado otro asunto, esa no es la que comenzó cantando como invitada. El tema de ella, ‘Ladrón’, ese tema ya es algo nuestro. Cada una de nosotras tenemos esa parte y ella se ha vuelto otra persona en el escenario, disfruta, baila, se lo pasa fenomenal, su vestuario está cada vez más bonito y nosotras la pasamos fenomenal”.

Por su parte, el productor Hugo Mejuto informó que este mes de julio anunciarán qué intérpretes se suman al elenco de “Grandiosas”.

