Llegó el huracán al deporte mexiquense

Tocó tierras mexiquenses el Huracán con una agrupación de deportistas de la Asociación Estatal de Taekwondo del Estado de México que alza la voz frente a Palacio de Gobierno en Toluca, en protesta por la falta de apoyo del Instituto o Dirección del Deporte estatal y, en particular, por la cancelación de último momento del seguro médico para los atletas que participarán en la Olimpiada Nacional, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Emily Armas (Foto: Arturo Pérez).

Entrenadores y padres de familia bloquearon la avenida Sebastián Lerdo de Tejada para exigir ser atendidos por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades deportivas.

Emily Armas, quien hasta el momento es la presidenta de Asociación Estatal de Taekwondo, comentó su preocupación, de la situación para una de las disciplinas que históricamente obtiene medallas aportado una gran cantidad para los mexiquenses.

‘Es alarmante. Nos informaron esta mañana que no contaremos con seguro médico para el primer contingente que compite este viernes en Jalisco. El taekwondo es un deporte de contacto, y en todas las ediciones anteriores se ha hecho uso del seguro por lesiones. Esta edición es clave: proyectamos más de 15 medallas de oro. No entendemos esta decisión. Exigimos una mesa de diálogo con la gobernadora o con el secretario de Educación, porque el Instituto del Deporte no ha dado la cara’, mencionó.

Además, dijo que ha enfrentado malos tratos por parte del titular del Instituto del Deporte, el maestro Manuel Sotomayor, quien desde el inicio de su gestión —afirmó— ha mostrado una actitud hostil hacia el trabajo de la Asociación.

‘Es la primera vez que ocurre algo así. Siempre habíamos contado con apoyo. Hoy no hay condiciones. Personalmente he recibido malos tratos y hasta acoso institucional. Aun así, seguimos trabajando por nuestros deportistas’, sostuvo.

Otra situación que ha afectado a la asociación fue el pasado martes, al acudir a recoger los cheques para cubrir los gastos del viaje de los atletas, donde se le informó a Emily Armas que ya no figuraba como delegada, una baja ordenada directamente por el propio director del deporte mexiquense, según le notificaron.

Con ello la actualidad del deporte mexiquense ya no es una «tormenta tropical» sea convertido en un Huracán con fase a punto de explotar.

