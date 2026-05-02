Lluvia de preseas para la UAEMéx: suma seis en atletismo

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) protagonizó una destacada jornada este viernes, al conquistar seis preseas en la disciplina de atletismo, durante la actividad desarrollada en el Estadio Universitario «Alberto ‘Chivo’ Córdoba», dentro de los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026.

El representativo verde y oro firmó otra jornada extraordinaria en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026.

El dominio mexiquense se hizo evidente en la prueba de Medio Maratón Caminata Varonil, donde la UAEMéx logró un contundente 1-2-3. Brandon Pérez Vilchis se adjudicó la medalla de oro, seguido por Isaac Porcayo, quien obtuvo la plata, mientras que Lorenzo Antonio Dávila completó el podio con la medalla de bronce.

En la rama femenil de la misma prueba, Sinahí Hernández Torres sumó una medalla de plata para la delegación universitaria, reafirmando el buen momento del equipo.

Por su parte, en la prueba de medio maratón, Alondra Piña Alvarado consiguió una valiosa medalla de plata, mientras que Salvador Torres Gutiérrez se alzó con la presea dorada, consolidando una jornada altamente productiva para la institución.

Con estos resultados, el representativo de atletismo de la UAEMéx continúa demostrando su alto nivel competitivo, al sumar seis preseas en esta fecha de los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026.

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