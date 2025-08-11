Lluvias intensas dejan afectaciones en casas de Tenango del Valle

Al menos 14 viviendas de la comunidad de San Isidro perteneciente a Tenango del Valle sufrieron afectaciones a causa de las intensas lluvias registradas la noche del domingo.

(Foto: Especial).

De acuerdo con el Ayuntamiento, cinco de estas casas presentaron daños en las bardas de sus corrales.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente. Sin embargo, los residentes informaron que el cauce del río San Gabriel creció de manera significativa, arrastrando animales, vehículos y estructuras.

Es por ello que hicieron un llamado a las autoridades a realizar las gestiones correspondientes, a fin de evitar daños mayores y de realizar las correcciones territoriales correspondientes con la finalidad de qué el río no afecte a un mayor número de casas.

Como respuesta, la delegación de San Isidro habilitó un centro de atención para las familias afectadas. Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales para llevar a cabo las gestiones necesarias y prevenir futuras inundaciones en la zona.

Comentarios

comentarios