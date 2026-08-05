Lluvias obligan a reforzar rehabilitación de carreteras; atienden socavones en el sur

Las intensas lluvias que se han registrado durante esta temporada han obligado a la Junta de Caminos del estado de México a reforzar los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de la red carretera estatal, además de atender nuevos daños como socavones y derrumbes en distintos puntos de la entidad.

(Foto: Jimena Ruelas)

El director de la Junta de Caminos, Joel González Toral, explicó que este año las precipitaciones han complicado el avance de las obras, al grado de que algunos proyectos tuvieron que suspenderse temporalmente.

«Este año es un año bastante complicado en el tema de las lluvias. Nosotros dimos inicio a Periférico Norte el 7 de enero para concluir el 30 de abril y casi paramos alrededor de 3 semanas por el tema de las lluvias», señaló.

Indicó que, además del clima, el deterioro acumulado por décadas ha provocado el colapso de diversas vialidades, por lo que muchas intervenciones ya no corresponden a mantenimiento, sino a reconstrucciones completas.

Precisó que, actualmente, se realizan trabajos en carreteras como la libre a Cuautla, en la zona de Chalco e Ixtapaluca, donde fue necesario proteger la base del pavimento para evitar mayores afectaciones derivadas de las lluvias.

Respecto a los daños ocasionados por la temporada, informó que se mantienen trabajos para atender socavones de gran magnitud en Sultepec y Santo Tomás de los Plátanos, este último podría reabrirse en aproximadamente dos semanas. También destacó la rehabilitación del puente que comunica Tlatlaya con el estado de Guerrero, el cual ya fue reabierto.

El funcionario reconoció que los socavones continúan apareciendo conforme avanzan las lluvias.

«Muchos socavones hay y esos se nos forman día con día con tantas lluvias. Pero se van atendiendo”, indicó.

Actualmente, la Junta de Caminos tiene bajo su responsabilidad 311 carreteras estatales, que en conjunto suman 4 mil 636 kilómetros de vías libres de peaje. González Toral estimó que será necesario un periodo aproximado de dos años para dejar la red carretera estatal en condiciones transitables, debido al deterioro acumulado durante décadas.

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