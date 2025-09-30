Lluvias por encima del promedio

Por si te lo habías planteado, hoy te lo confirmamos: según en Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, este 2025 ha llovido más que en años anteriores en México. Las precipitaciones registradas superan los promedios históricos desde 1982 hasta 2024, con los meses de mayo, junio y julio presentando lluvias entre 7 y 84 por ciento superiores al promedio.

El mes de junio pasado, en particular, fue el mes más lluvioso de toda la historia en México desde 1941, con una precipitación nacional de 155.5 milímetros frente a un promedio histórico de 99.8 mm. La Ciudad de México experimentó la temporada de lluvias más intensa de las últimas décadas, superando récords de hasta 21 años.

Este año ha llovido más por la combinación de fenómenos naturales e impactos del cambio climático causando daños severos en viviendas, calles, avenidas y la infraestructura urbana, incluyendo el sistema de drenaje. sin medidas preventivas y de respuesta ante las lluvias seguiremos como estamos.

Comentarios

comentarios