Localiza tractocamión abandonado con mercancía valuada en aproximadamente 20 mdp en Nextlalpan

Oportuna atención a un reporte derivó en que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) localizaran un tractocamión acoplado a dos cajas secas que contenían mercancía valuada en aproximadamente 20 millones de pesos.

SSEM asegura tractocamión con baterías de litio valuadas en 20 mdp (Foto: Especial).

Durante la aplicación de recorridos preventivos instruidos en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, policías estatales recibieron una alerta para localizar una unidad cuya probable ubicación era sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la colonia los Aguiluchos.

Enseguida, los oficiales dispusieron de un dispositivo táctico para su localización. Después de que arribaron al lugar, llevaron a cabo labores de proximidad y comprobaron que no había personas al interior del camión marca International y sus dos contenedores que tenían baterías de litio valuadas en un aproximado de 20 millones de pesos, procedieron al aseguramiento.

Policía estatal localiza unidad abandonada en el Circuito Exterior Mexiquense (Foto: Especial).

Luego de cotejar con el Centro de Monitoreo de la entidad que eran los objetivos motivos del reporte, los uniformados trasladaron los indicios a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delito de Robo de Vehículos, con sede en el municipio de Ecatepec, donde presentaron la denuncia de hechos correspondiente.

Comentarios

comentarios