Localizan cadáver de mujer en Metepec; se reforzará vigilancia: ayuntamiento

Los restos de una mujer no identificada fueron localizados este domingo en un depósito de basura en la colonia La Michoacana, en el perímetro de San Jorge Pueblo Nuevo.

Fue un trabajador que realizaba la remoción de los desechos quien hizo el hallazgo del torso, cabeza y extremidades de la víctima en una maleta y una bolsa, por lo que procedió a dar aviso a las autoridades. La policía municipal confirmó el hallazgo junto con paramédicos y dieron aviso a la Fiscalía del estado.

Las denuncias por feminicidio se mantienen en el Edomex (Foto: Archivo),

El gobierno municipal de Metepec reprobó el acto y lamentó el hallazgo hecho por trabajadores del servicio de limpia, “de un cuerpo femenino abandonado en un predio de transferencia de residuos en la zona de San Jorge Pueblo Nuevo”.

En una comunicación a través de servicios de mensajería, el ayuntamiento de Metepec manifestó “la disposición total de la administración municipal para dar con los responsables que abandonaron el cuerpo en el municipio”.

Agrega que “el hecho, similar a algunos registrados en los últimos días en diferentes municipios del Valle de Toluca, nos conmina a seguir reforzando la vigilancia en las zonas limítrofes de nuestro territorio y trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales”.

El Estado de México concentra una de las tasas más altas de violencia de género y feminicidios a nivel nacional, documentando en 2025 un promedio de una víctima cada 6.63 días, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La entidad reporta una prevalencia histórica de violencia contra mujeres del 78.7%, siendo una de las zonas más críticas del país para la seguridad de las mujeres.

En el estadio de México existe una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en varios municipios de la entidad, pese a ello, la prevalencia de delitos de género se mantiene en niveles elevados. No obstante, las estadísticas oficiales el gobierno estatal indican una disminución de 26 por ciento en las cifras de feminicidios.

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