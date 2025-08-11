Localizan toma clandestina de hidrocarburo en inmueble

En completa coordinación y apego a los protocolos de actuación, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), de la Guardia Nacional (GN) y Policía Municipal, resguardaron un predio con una toma clandestina de hidrocarburo en su interior.

Aseguran predio con toma clandestina conectada a ducto de Pemex (Foto: Especial).

Durante el desarrollo de acciones preventivas instruidas en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, personal de las tres dependencias recibió un reporte sobre una de baja presión en los ductos de combustible cuya ubicación está a la altura del kilómetro 248+686, del ducto Tuxpan-Azcapotzalco, en los ejidos de Soapayuca.

Luego de que las fuerzas del orden arribaran al lugar y tras realizar las diligencias pertinentes, localizaron un túnel de aproximadamente 300 metros de largo por un metro de alto, con una manguera de color negro de alta presión que conduce a un inmueble, del cual emanaba un fuerte olor a combustible y estaba una conexión irregular de una manguera con llave de alta presión para hurtar el recurso.

Resguardan inmueble con túnel y manguera para extracción ilegal de combustible (Foto: Especial).

Tras el hallazgo, personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) acudió al sitio para realizar los trabajos correspondientes de contención, además oficiales permanecen en la zona a fin de evitar que sea alterada la evidencia.

Comentarios

comentarios