Logra PRI garantizar recursos para atención de niños con cáncer

El Grupo Parlamentario del PRI logró que la propuesta de la diputada Mercedes Colín para garantizar recursos para la protección contra gastos catastróficos para niñas y niños con cáncer o enfermedades cardiovasculares graves fuera considerada en la nueva Ley de Salud del Estado de México, recientemente aprobada.

Garantiza la nueva ley el acceso de niñas y niños a la prevención, tratamiento y atención de enfermedades como el cáncer y padecimientos cardíacos, para evitar que las familias pierdan su patrimonio.

Con base en esta iniciativa tricolor, la nueva ley considera la atención integral al cáncer infantil y enfermedades del corazón; asignación de recursos específicos para garantizar el cumplimiento de esta atención, y la coordinación interinstitucional entre los prestadores de servicios de salud, para garantizar el acceso de niñas y niños con estos padecimientos.

La diputada Colín destacó que la aprobación de su propuesta dentro de la Ley marca un paso firme hacia la protección integral de la niñez mexiquense que enfrenta enfermedades graves.

“Hoy no solo aprobamos un decreto; hoy firmamos un pacto de Estado por la vida, con esta aprobación, estamos garantizando, por Ley, el acceso a la prevención, tratamiento y atención de padecimientos cardiacos y cancerígenos en las niñas, niños y adolescentes, técnicamente, hemos dado un paso gigante hacia la justicia social” aseguró Mercedes Colín.

La diputada detalló que la reforma incorpora medidas estructurales que fortalecen el sistema de salud:

● Elimina barreras de desigualdad, evitando que un diagnóstico afecte económicamente a millones de mexiquenses sin seguridad social.

● Establece la prevención como un derecho, mediante tamiz cardiológico neonatal y detección temprana de cáncer infantil obligatoria y gratuita.

● Garantiza la permanencia de los recursos, blindando el presupuesto para la atención de la infancia

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional dio su voto de confianza a la nueva Ley de Salud porque estamos convencidos que la política tiene sentido cuando sirve para aliviar el dolor humano”, agregó la legisladora.

En este sentido aseguró que la bancada priista vigilará que la atención sea universal, que haya medicamentos en hospitales y clínicas de salud y que el servicio sea eficiente

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