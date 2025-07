Logran amnistía para indígena tras 14 años injustamente preso

El pleno de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México determinó otorgar una amnistía solicitada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para Longino N, de 59 años, quien fue sentenciado a 47 años de prisión por homicidio, pena que compurgaba en el Centro Penitenciario (CPRS) de Tenango del Valle, con lo que se ordenó su inmediata liberación.

El trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de México, Poder Judicial y CODHEM, hizo posible que una persona indígena de 59 años, acusada de homicidio, obtuviera el beneficio de la amnistía y saliera en libertad del Centro Penitenciario de Tenango del Valle. (Foto: especial ).

Longino N fue sentenciado por homicidio y cumplió 14 años privado de la libertad, sin embargo, la CODHEM emitió un pronunciamiento al Poder Judicial mexiquense para obtener la amnistía derivado de un estudio y análisis detallado de su caso.

La investigación del organismo determinó que durante el proceso penal la autoridad no recolectó debidamente las evidencias, no contó con una defensa adecuada, no se garantizó la tutela efectiva de sus derechos humanos, ni un debido proceso y no se analizó el contexto de los hechos desde una visión intercultural, al ser una persona de origen indígena.

“Este es el resultado de un trabajo institucional con el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo porque recuerden que los fondos de reparación es lo que nos permite también acceder a la reparación del daño en estos casos en donde las familias carecen de recursos para poder hacer las reparaciones y, entonces, es un gran trabajo en equipo y aquí están los resultados”, expresó la titular de la CODHEM, Myrna García Morón.

El pronunciamiento presentado por la Casa de la Dignidad y las Libertades consignó que no se tomaron en cuenta durante el proceso los factores de desigualdad, como su situación de pobreza extrema, rezago educativo y marginación, además de no contar con intérprete y una defensa adecuada que comprendiera su cultura y cosmovisión, enfrentándose a diversos obstáculos derivados de la discriminación estructural, las barreras lingüísticas y un acceso desigual a la justicia, por el desconocimiento de sus derechos.

Es preciso señalar que a través de la Consejería Jurídica y el Instituto de la Defensoría Pública (IDP), se impulsó también la revisión del caso de Longino N; el IDP presentó la propuesta de aplicación del beneficio de Amnistía ante el Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, con el acompañamiento de la CODHEM, y luego del análisis correspondiente, las instituciones integrantes de este Órgano determinaron su viabilidad.

El Comité del Fondo de la Reparación del Daño del Instituto de la Defensoría Pública aprobó el pago de $90,786.80 como reparación del daño, en cumplimiento de la Ley de Amnistía vigente.

La privación de libertad de Longino N se relaciona con un cargo por homicidio calificado, mismo que fue el resultado de una riña con otra familia por un pago no entregado de labores de albañilería y otros conflictos con familiares de la víctima, presuntamente relacionada con un grupo local conocido como Los Monstruos.

Durante la investigación de la CODHEM se expuso que la noche del 20 de noviembre de 2010, tras recibir amenazas de muerte, en medio de una riña, la víctima sacó una pistola y disparó; Longino intentó desarmarlo y en el forcejeo, Germán N de 22 años resultó lesionado. Longino se enteró del fallecimiento al siguiente día; dos meses después fue detenido.

Por unanimidad los integrantes de la Sala de Asuntos Indígenas votaron a favor de la amnistía por lo que la tarde de este martes quedó en libertad.

“Gracias a mi familia, a mi esposa, a los compañeros, a la Comisión de Derechos Humanos, al Poder Judicial, estoy libre”, expresó Longino al salir del Centro Penitenciario.

Comentarios

comentarios