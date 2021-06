Logran saber por huella dactilar si la persona consumió cocaína o solo la tocó

Utilizando espectrometría de masas de alta resolución, es posible detectar la cocaína y su metabolito primario, la benzoilecgonina, en las huellas dactilares generadas tras la ingestión o el contacto con la cocaína. (Foto: especial).

Un equipo internacional que incluye investigadores de la Universidad de Surrey, el Laboratorio Físico Nacional (NPL) y la empresa Ionoptika Ltd, las tres entidades en el Reino Unido, ha conseguido identificar características en las huellas dactilares que permiten diferenciar entre si fueron dejadas por personas que solo tocaron cocaína y si fueron dejadas por personas que ingirieron la droga. La distinción entre una y otra situación puede hacerse incluso si las manos que dejaron las huellas no estaban lavadas.

Esto supone un avance respecto a lo logrado en una investigación previa realizada en la citada universidad. En 2020, los investigadores de esta institución lograron determinar en huellas dactilares la diferencia entre tocar droga e ingerirla, pero solo si la persona se había lavado las manos antes de dejar la huella. Dado que es poco probable que un sospechoso en la escena del crimen se lave las manos antes de dejar sus huellas dactilares, el nuevo avance logrado por el equipo de Melanie Bailey constituye una ventaja significativa para los forenses.

Utilizando espectrometría de masas de alta resolución, es posible detectar la cocaína y su metabolito primario, la benzoilecgonina, en las huellas dactilares generadas tras la ingestión o el contacto con la cocaína. La benzoilecgonina es una sustancia que se produce en el organismo cuando se ingiere cocaína, y es esencial para distinguir a quienes han consumido la droga de quienes la han manipulado.

Bailey y sus colegas exponen los principales detalles técnicos de su avance en la revista académica Analyst, bajo el título “Imaging mass spectrometry: a new way to distinguish dermal contact from administration of cocaine, using a single fingerprint”.

(Funte: INVDES).

