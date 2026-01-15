Logran transformación urbana de Toluca con rescate de mil 50 espacios públicos

El alcalde Ricardo Moreno calificó al programa Yo pongo guapa a Toluca como un éxito absoluto de cohesión social y seguridad preventiva, pues la recuperación de los espacios públicos permite que las familias retomen el control de su entorno.

El Presidente Municipal destacó que estas acciones representan un logro para la administración municipal tras impactar de forma directa en las 48 delegaciones de la capital.

Además, enfatizó que en los sitios donde existe convivencia vecinal no hay espacio para que la delincuencia se establezca, lo que fortalece los lazos entre quienes habitan cada colonia, barrio y delegación.

El alcalde también expresó su orgullo ante el interés de otras regiones por este modelo, como el caso de Iztapalapa, que decidió sumarse a esta iniciativa de embellecimiento urbano en su demarcación, tal como en la Ciudad de México y Nuevo León.

Durante el primer año de gestión, la estrategia alcanzó mil 50 puntos estratégicos en todo el municipio a través de un trabajo cercano con la gente.

La labor comunitaria movilizó a más de 2 mil 500 voluntarios que decidieron rescatar áreas comunes para transformarlas en sitios dignos y de convivencia.

Los resultados consolidados del año 2025 detallan la recuperación de 469 calles, 135 parques y jardines, 50 canchas deportivas y 102 escuelas. Asimismo, atendieron 15 museos y bibliotecas, 84 panteones delegacionales además de 12 acciones de reforestación.

El esfuerzo incluyó el barrido de 444 kilómetros de vialidades y la aplicación de pintura en 569 kilómetros de banquetas y guarniciones.

Moreno Bastida reiteró que cada jornada cuenta con un proceso de fiscalización similar al que se aplica en la reparación de baches, por lo cual cada punto de intervención dispone de un seguimiento puntual con evidencia fotográfica.

El Gobierno municipal anunció la creación de una nueva vertiente denominada Yo pongo guapa mi escuela, la cual enfocará los esfuerzos de mantenimiento en los planteles educativos de Toluca, además el primer edil reconoció la colaboración del sector privado, específicamente de la empresa FEMSA, que asumió el compromiso de rehabilitar la unidad deportiva en Santiago Tlacotepec, un espacio de gran relevancia que pertenece a los bienes comunales de dicha delegación.

Comentarios

comentarios