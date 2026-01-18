Los árboles de Josué utilizan fotosíntesis nocturna para sobrevivir al calor extremo

Un estudio multidisciplinario, liderado por la ecóloga Karolina Heyduk de la Universidad de Connecticut, ha revelado un mecanismo clave de adaptación en los árboles de Josué del desierto de Mojave: la capacidad de realizar fotosíntesis nocturna para reducir la pérdida de agua. Esta estrategia, conocida como metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM), les permite abrir sus estomas durante la noche para absorber dióxido de carbono y almacenarlo temporalmente, utilizándolo durante el día para producir azúcares.

El análisis genómico y metabolómico respaldó estos hallazgos. (Foto: Especial)

La investigación se centró en comprender la vulnerabilidad de estas icónicas plantas ante un clima que cambia más rápido que su ciclo vital, caracterizado por temperaturas medias en aumento, periodos secos más prolongados y una alarmante disminución en la supervivencia de plántulas jóvenes. Para ello, los investigadores utilizaron un enfoque de «jardines comunes», cultivando plántulas de las dos especies reconocidas (Yucca brevifolia y Yucca jaegeriana) procedentes de distintas zonas del desierto bajo condiciones ambientales controladas.

Los resultados fisiológicos demostraron que muchas de las plántulas absorbían CO₂ durante la noche, y la intensidad de este comportamiento variaba significativamente entre las diferentes poblaciones. Algunas poblaciones mostraron una mayor dependencia del metabolismo CAM que otras, lo que sugiere una diversidad genética y una flexibilidad fisiológica silenciosa pero crucial para la adaptación.

Los patrones de expresión génica y la acumulación de metabolitos asociados al CAM coincidían con los momentos esperados, confirmando la base molecular de esta adaptación. Además, las dos especies mostraron diferencias en la gestión del carbono y del nitrógeno, reforzando que se trata de linajes con estrategias propias y no meras variantes geográficas.

Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para la conservación. La capacidad variable de realizar CAM podría ofrecer a algunas poblaciones un mayor margen para soportar el calentamiento, especialmente crucial en un contexto donde las noches en el desierto ya no se enfrían como antes. La investigación actual busca identificar el umbral térmico nocturno a partir del cual este metabolismo deja de ser una ventaja, un dato vital ya que la supervivencia de las plántulas actuales determinará la presencia de árboles adultos en el próximo siglo.

El estudio, que combinó ecología de campo, fisiología vegetal, genómica y metabolómica, subraya la necesidad de priorizar la protección de las poblaciones genéticamente más resilientes y sus hábitats, moviéndose hacia estrategias de restauración basadas en la fisiología real y la proyección climática futura, en lugar de replicar simplemente distribuciones pasadas.

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