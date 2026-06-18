Los jóvenes y el narco

Un tema del que no hablamos abiertamente en México es del reclutamiento de adolescentes para el narcotráfico a pesar de que las cifras de organizaciones sociales reportan decenas de miles de casos al año.

Las formas más comunes de reclutamiento son mediante ofertas laborales que son falsas, redes sociales, videojuegos, amenazas, secuestros o coacción y centros de rehabilitación. Muchos menores se dejan llevar a por la falta de oportunidades, la pobreza en que viven o sus hogares violentos.

Ahora bien, el reclutamiento de jóvenes no está tipificado como delito en la ley por lo que se facilita, no se persigue y menos sanciona. Y se busca a adolescentes porque reciben sentencias mínimas. Incluso, antes de 14 años no son responsables legalmente de sus delitos, por lo que los carteles los usan como herramientas perfectas.

Reclutar a jóvenes para el narcotráfico es extremadamente malo porque es una forma de esclavitud moderna donde los muchachos son usados como piezas desechables dentro de las organizaciones criminales: están en la primera línea de violencia y participan en enfrentamientos, con riesgo permanente de muerte, lo que los expone a situaciones extremas que no deberían pasar.

Sin leyes y consecuencias contra el reclutamiento de jóvenes el futuro que nos espera es de más violencia, más muertos, más familias destruidas y jóvenes obligados a delinquir.

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