“Los liderazgos no llegan solos al PVEM; llegan con la confianza que construyeron con la gente”: Pepe Couttolenc

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de México se fortalece todos los días al integrar a su estructura liderazgos que entienden la política igual que el partido: trabajar, dar resultados y construir confianza en las y los mexiquenses, afirmó su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello.

«La confianza se gana chambeando. Por eso en el Verde sumamos a personas que ya la demostraron con hechos. Ese ha sido nuestro criterio y así vamos a seguir», expresó Pepe Couttolenc.

Ese criterio ha llevado a que, desde 2025, más de 100 liderazgos políticos, empresariales, educativos, del campo, comunitarios y sociales coincidan hoy en el PVEM.

«Cada liderazgo aporta algo importantísimo que toma años construir: la confianza de la gente. Detrás de cada uno hay cientos o miles de personas que conocen su trabajo, creen en sus resultados y confían en él. Esa confianza también fortalece al Verde», afirmó Couttolenc Buentello.

Sumar liderazgos con arraigo también fortalece la capacidad del Verde para conocer mejor las necesidades de las comunidades, gestionar y construir soluciones más cercanas a las y los mexiquenses.

«Vamos a seguir sumando a mujeres y hombres con este perfil porque fortalecen el presente y seguirán fortaleciendo el futuro del Verde. Con la chamba de todas y todos estamos construyendo una estructura cada vez más sólida y una militancia extraordinaria. Aquí no importan los apellidos ni las posiciones; importan los resultados», concluyó Pepe Couttolenc.

Comentarios

comentarios