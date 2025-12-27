Los microplásticos afectan las reservas de grasa del único insecto nativo de la Antártida

Investigadores de la Universidad de Kentucky y equipos internacionales han confirmado la presencia de microplásticos en el organismo del Belgica antarctica, el único insecto nativo del continente antártico. El estudio, titulado «Prevalencia y consecuencias de la ingestión de microplásticos en el insecto más austral del mundo», señala que esta contaminación afecta las reservas de grasa de las larvas, un factor crítico para su supervivencia en condiciones extremas.

La investigación, que se centró en este pequeño mosquito no volador que habita exclusivamente en suelo antártico, se desarrolló en dos fases. En la primera, los científicos expusieron larvas de Belgica antarctica a diferentes concentraciones de microplásticos en un ambiente de laboratorio. Los resultados no mostraron un aumento en la mortalidad ni alteraciones visibles en su metabolismo básico. Sin embargo, el análisis detallado reveló un efecto significativo: a mayor exposición a microplásticos, las larvas acumulaban menos reservas de grasa (lípidos), mientras que sus niveles de proteínas y carbohidratos se mantenían estables.

Su papel en el ecosistema terrestre antártico lo convierte en un indicador clave de la salud ambiental de la región. (Foto: Especial)

Esta reducción en las reservas energéticas representa una amenaza silenciosa pero grave. Las larvas de este insecto pueden tardar hasta dos años en completar su desarrollo. En un entorno donde la supervivencia al invierno polar depende de la energía almacenada, la pérdida progresiva de lípidos podría debilitar su capacidad para resistir el frío extremo, la deshidratación y la escasez de alimento.

La segunda fase del estudio se llevó a cabo en terreno antártico. Los científicos recolectaron larvas en 20 localizaciones distribuidas en 13 islas de la península Antártica. El análisis del contenido digestivo de los ejemplares, utilizando técnicas de imagen de alta precisión, permitió detectar fragmentos de microplásticos en dos de ellos. Aunque la frecuencia fue baja, el hallazgo confirma que estas partículas contaminantes ya están presentes en la cadena trófica terrestre del continente, un área que hasta ahora había recibido menos atención en los estudios de contaminación plástica antártica, centrados principalmente en el océano, el hielo marino y la nieve.

(Foto: Especial)

El Belgica antarctica es un insecto extremófilo de apenas unos milímetros, sin alas, que habita en zonas costeras libres de hielo. Se alimenta de materia en descomposición y es capaz de tolerar temperaturas bajo cero, largos periodos de deshidratación e intensa radiación ultravioleta, e incluso entrar en estados de latencia.

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