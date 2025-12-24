Los recuerdos navideños de Esmeralda Rebollo

La Navidad para atletas de alto rendimiento es una mezcla de celebración familiar, mantenimiento físico estricto y adaptación a sus calendarios deportivos, donde algunos disfrutan de descansos controlados con sus seres queridos y otros entrenan intensamente, incluso participando en carreras temáticas o eventos deportivos solidarios, balanceando caprichos con rutinas cortas de fuerza y flexibilidad para no perder el ritmo.

Esmeralda Rebollo (Foto: Arturo Pérez).

Tal es el caso de Esmeralda Rebollo una atleta del Estado de México que todavía tendrá un evento atlético el 28 de diciembre con lo cual cerrará su calendario de actividades del 2025.

La atleta toluqueña, nos comenta qué significado tiene la navidad para ella y la describe de la siguiente manera.

“Es una época que nos permite reflexionar sobre el amor, la conexión y la esperanza en nuestras vidas, tanto que hasta nos puede poner nostálgicos. Tiene un significado de unión porque ,cuando estamos dispuestos , a pesar de las diferencias, hace resaltar nuestra bondad y compasión ,uniendonos como humanidad. Nos permite crear recuerdos en familia. Que tal vez en el momento pensemos que son insignificantes pero que más adelante serán invaluables”, explicó.

También, compartió el momento especial de una Navidad como atleta y cuando era pequeña.

“Para mí una de las navidades más especiales fue cuando en familia cocinamos un pavo que gané en una de mis primeras carreras y se nos quemo jajaja no tanto porque aún así supo muy bien , y el poder compartirlo en familia es un recuerdo feliz que tengo.

Y una Navidad especial de más chiquita (niña) fue cuando me trajeron una muñeca que patinaba en la nieve y nos llevaron al Nevado de Toluca a mis hermanos y a mi para jugar y pues no patinaba como imaginaba jajajaja pero fue emocionante y especial como poder hacerlo realidad . Fue como si tu juguete cobrara vida jaja..,” finalizó.

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