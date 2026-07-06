Lunes de tormentas por la tarde en el valle Toluca

Este lunes, Toluca amaneció con temperatura de 9 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Tendremos un día con cielo mayormente nublado con formación de tormentas por la tarde.

El valle de Toluca tendrá una temperatura máxima de 19 grados. Esperamos vientos del este y del sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 80 por ciento de probabilidad de lluvias.

El valle de Toluca tiene 80% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Lluvias fuertes en el Estado de México

Para el estado de México, por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, siendo frío en zonas altas. Durante la tarde se pronostica ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes , especialmente en el norte y oeste de la entidad, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Tendremos viento de componente este con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Circulación ciclónica ocasiona lluvias

Un canal de baja presión provocará lluvias en el centro del país (Foto: SMN).



Una circulación ciclónica en altura frente a las costas del noreste del país y otra sobre la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera en el sureste de México y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, originarán lluvias de fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, previéndose lluvias muy fuertes en zonas de Sinaloa (sur) y Durango (sur), y lluvias intensas en Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste).

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