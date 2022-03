Maestros del SMSEM se manifiestan en Toluca y piden sea válido el fondo pormutualidad￼

Esta Mañana poco más de cien maestros, principalmente jubilados integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, acudieron a las oficinas de ese organismo de la región I, en la capital del estado para pedir el derecho al fondo de mutualidad.

Maestros jubilados se manifiestan en las oficinas del SMSEM de Toluca (Foto: Manuel Luna).

«Venimos a reafirmar nuestro derecho en relación a la mutualidad porque desde 2015 los maestros no hemos tenido ese apoyo, y cada vez más nos están postergando más el apoyo, entonces, hay maestros que han fallecido durante la pandemia y no se les dió, se les negó el apoyo» refirió una de las maestras.

Al respecto detallaron que no es la primera vez que acuden a solicitar la reconsideración del derecho a la mutualidad para el día que sea necesario.»Ya han venido varias veces a realizar esa solicitud, tenemos representantes de todas las regiones, esto no se ha hecho viral, no se ha hecho público, no se ha dado la información a todo el magisterio, a todos los jubilados, y los que nos enteramos fue por redes sociales, por Whatsapp».

El fondo de mutualidad detallaron los docentes, refiere a un monto económico que se entrega a familiares de maestros que fallecen.»Nos hagan válida la mutualidad para que el día que nos vayamos, nuestros familiares tengan con que solventar nuestros gastos».

