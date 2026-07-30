Maíz nativo, canasta básica, AIFA y seguridad: las noticias que marcaron la jornada

1.⁠ ⁠La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó por primera vez la sesión del Consejo Consultivo Mexiquense del Maíz Nativo. Además, ICAMEX e INIFAP firmaron un convenio para fortalecer la conservación, protección y producción de semillas de maíz nativo en el estado de México.

2.⁠ ⁠El costo de la canasta básica en Toluca cerró en el mes de julio con un incremento del cinco por ciento, la variación porcentual más alta para un mes en lo que va de 2026. El costo pasó de los tres mil 550 de junio a tres mil 727 pesos.

3.⁠ ⁠A lo largo del último año, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convirtió en el principal centro de distribución de carga aérea en todo el país, sumando 202 mil 496 toneladas con un incremento del 6.4 por ciento a lo largo del último año.

4.⁠ ⁠El coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Romero, informó que dos de los tres reportes por supuestos avistamientos de felinos en la entidad, fueron identificados como jaguarundies, felinos endémicos de la región, por lo que no representan un riesgo extraordinario para la población.

5.⁠ ⁠La proliferación de denuncias por violencia, maltrato físico y tortura al interior de planteles e institutos militarizados en la entidad en los últimos años ha puesto bajo el escrutinio público y judicial el funcionamiento de dichos establecimientos, lo que evidencia un patrón de agresiones graves contra alumnos y menores de edad que son internados en estas instituciones.

6.⁠ ⁠Tres hombres fueron detenidos en el Tren México-Toluca en la delegación El Seminario, luego de ser señalados por robar cable de dicha estructura.

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