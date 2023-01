Maltrato en hospitales, urgente revisar actuación de personal médico y administrativo: Faustino de la Cruz

Innumerables denuncias de pacientes que sufren maltrato, falta de atención médica y carencia de medicamentos en Hospitales y Clínicas del IMSS “recibimos diariamente”, informó el diputado Faustino de la Cruz Pérez, quien añadió que es urgente hacer una revisión exhaustiva de la atención a los afiliados a este instituto y de ser necesario remover al personal médico y administrativo que no cumpla con los estándares que se requieren en el sistema de salud, “porque hablamos de salvar vidas”.

“No va a ser posible contar con un sistema de salud pública como el de Dinamarca, tal como lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si tenemos en el IMSS a médicos, enfermeras y personal administrativo que ingreso en el viejo régimen y que se han convertido en personas deshumanizadas y sin empatía, que solo están preocupados por cobrar su quincena y que no les interesa el bienestar del paciente y sus familias”, dijo.

El legislador de la Cuarta Transformación afirmó que existe enojo y frustración por parte de los mexicanos en contra del IMSS, ya que a pesar de que se pagan cuotas para una buena atención, pacientes, que acuden a recibir atención médica, tienen que pasar varias horas sentados en sillas de metal en espera de atención o varios meses para que los programen para realizar estudios o cirugías.

Mientras que sus familiares deben de estar afuera de los nosocomios, donde a veces tienen que pernoctar.

“Tal parece que buscan que López Obrador falle en su plan de mejorar el sistema de salud en el país”, aseguró.

De la Cruz Pérez, señaló que recibió la queja de un paciente de 82 años que acudió al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en Naucalpan por lesionarse un pie, donde al ingresar cerraron las puertas y fue muy complicado que los integrantes de su familia pudieran ingresar a conocer su estado de salud. “Parece cárcel de alta seguridad donde no te permiten el acceso y mucho menos reclamar”.

Sin embargo, en el lugar instalaron una máquina para poder cargar el celular y los vigilantes permiten el acceso si dices que vas a utilizar dicho servicio que cuesta 15 pesos, por conectar el teléfono por 10 o 15 minutos. Mientras que el enfermo recibió tan mala atención que han pasado cuatro meses y no se puede recuperar.

Y ese mismo paciente acudió la noche del pasado viernes de urgencia al Hospital 98 del IMSS, ubicado en Villa de las Flores de Coacalco, debido a que tenía problemas de oxigenación; no obstante, le negaron la atención por falta de Carnet y después cuando sus familiares lo presentaron no lo querían atender argumentando que “era el cambio de turno” y que, por las fechas de fin de año, ya no había personal. Motivo, por el cual su familia decidió llevarlo a una clínica particular para que recibiera mejor atención médica; por ello, el parlamentario insistió que se debe de hacer una revisión del IMSS.

