Mando Unificado Zona Oriente detiene a tres por robo a transeúnte en Naucalpan

Tres hombres fueron detenidos durante despliegues del Mando Unificado Zona Oriente luego de ser captados en flagrancia dentro de un hecho con apariencia de robo a transeúnte con violencia en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Guardia Municipal de Naucalpan y Personal de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) realizaban recorridos enfocados al robo de vehículos cuando observaron a un ciudadano con los brazos en alto y dos sujetos que lo tenían amagado con un arma de fuego, mientras un tercero permanecía a bordo de una motocicleta.

La coordinación entre la SSEM, la Guardia Municipal y la FGJEM permitió la detención en flagrancia de los probables responsables. (Foto: SSEM)

Los sujetos fueron captados en flagrancia cuando la parte afectada tenía las manos arriba y era amagado, lo que permitió la intervención inmediata de las autoridades.

Los probables implicados intentaron huir en dos motocicletas, pero fueron impedidos por las fuerzas de seguridad. Tras el señalamiento de la víctima, se procedió a detener a Enrique «N», de 19 años; Alan «N», de 34 años; y Antonio «N», de 28 años, a quienes se les solicitó una inspección conforme a los protocolos establecidos. En la acción aseguraron dos motocicletas y dos armas de fuego, una de ellas réplica, que fueron aseguradas como parte de las evidencias del ilícito.

En el hecho se incautaron dos armas de fuego tipo pistolas, una de ellas réplica, así como dos motocicletas, una de color rosa y una negra, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial junto con los detenidos, donde se resolverá su situación jurídica. La detención se realizó en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, que coordina acciones entre los tres órdenes de gobierno para combatir el robo a transeúnte en el municipio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si los detenidos están relacionados con otros ilícitos cometidos en la zona. La coordinación entre la SSEM, la Guardia Municipal y la FGJEM permitió la detención en flagrancia de los probables responsables.

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