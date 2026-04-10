Mando Unificado Zona Oriente permite detención de hombre por lesiones contra mujer en Ecatepec

Con la instrucción de resguardar a todas las mujeres de la entidad, en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal detuvieron a un hombre probable responsable de lesiones contra una mujer en el municipio de Ecatepec.

La detención se logró por la coordinación entre la Seguridad estatal y Municipal. (Foto: SSEM)

Lo anterior derivó de una llamada al Número de Emergencia 9-1-1. Operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) mexiquense tuvieron conocimiento sobre una posible agresión a una ciudadana en calles de la colonia Santa María Chiconautla, por lo que solicitaron la presencia de efectivos en campo para su atención.

Policías de ambas dependencias recibieron la alerta, se trasladaron al sitio y hicieron contacto con la víctima, quien les informó que previamente el sujeto presente la violentó de manera física.

De forma inmediata, los oficiales resguardaron a la parte afectada y detuvieron a José “N”, de 43 años de edad. Después de conocer los derechos que la ley confiere a su favor, fue presentado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

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