Mando Unificado Zona Oriente, permite detención de objetivos prioritarios y generadores de violencia

Como parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el Mando Unificado Zona Oriente ha logrado avances significativos en el combate a la delincuencia en la región.

_Se aseguró un inmueble relacionado con homicidios y se desmanteló un laboratorio clandestino para la creación de aparentes sustancias ilícitas en Chalco (Foto: Especial).

En el periodo del 25 de marzo y el 12 de agosto de 2025, derivado de labores de inteligencia, uso de tecnología como drones y trabajo coordinado entre fuerzas estatales y federales, destaca la detención de 75 personas al parecer relacionadas con distintos delitos como: contra la salud, portación de armas de fuego, homicidio, robo a casa habitación. Entre estas se encuentran dos menores de edad, José Luis “N”, alias “Crack”, y Jair “N”, alias “Hormiga”, considerados objetivos prioritarios.

Las acciones forman parte de despliegues permanentes en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tlalnepantla, Texcoco, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, La Paz y recientemente Tultitlán.

También se han reforzado los patrullajes, cateos y acciones de investigación con base en análisis delictivos, lo que permitió asegurar un inmueble presuntamente utilizado para la comisión de homicidios y se localizó un laboratorio clandestino para la creación de aparentes sustancias ilícitas en el municipio de Chalco, lo que representa un golpe importante a las estructuras del crimen en la región.

El Mando Unificado Oriente no sólo ha permitido una respuesta más eficaz ante hechos delictivos, sino que también fortalece la proximidad con la ciudadanía y la recuperación de espacios públicos. La articulación entre labores de campo e inteligencia ha sido clave para ubicar y detener a generadores de violencia, incluyendo a dos menores de edad involucrados en actos delictivos, quienes ya se encuentran bajo disposición de las autoridades correspondientes.

En estas acciones participan de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como autoridades municipales, quienes mantienen presencia permanente en la zona para garantizar la paz y la seguridad de las familias mexiquenses.

