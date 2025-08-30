Manejar bien para preservar la seguridad colectiva

Ante el inminente regreso a clases comenzaron los atascos en el Valle de Toluca por el aumento en circulación de vehículos. Esto hace que, quienes conduzcamos unidades entendamos que respetar las señales y normas de tránsito es fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Respetemos la luz de los semáforos, dejemos de invadir carriles, hagamos fila, apliquemos el uno a uno y dejemos pasar, usemos las direccionales, no hagamos giros prohibidos, evitemos estacionarnos en lugares que no fueron autorizados o en doble fila; revisemos el sentido de las calles antes de recorrerlas, cedamos el paso a peatones y a vehículos prioritarios como ambulancias.

Dejemos dejar de ser imprudentes, irresponsables, distraídos, temerarios, nerviosos, impacientes y egoístas. Quitémonos lo insultantes, provocadores y hasta peligrosos. Estos comportamientos reflejan que no sabemos manejar, nos falta autocontrol y desconocemos de convivencia vial.

Si no ponemos de nuestra parte nos esperan accidentes de tránsito, que pueden resultar en lesiones, daños materiales e incluso en pérdida de vidas humanas.

Conducir bien es un deber moral y un compromiso legal y social para preservar la seguridad colectiva.

