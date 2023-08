Manifestaciones y huelga ante la Procuraduría Agraria es por resentimiento: Gonzalo Estrada

De acuerdo con el procurador agrario de la Delegación estado de México, las manifestaciones y la huelga que vive la Procuraduría Agraria en la entidad, Gonzalo Estrada Cervantes, es por el resentimiento de exfuncionarios de esa institución, ante las acciones emprendidas para combatir los cobros y acciones indebidas de que se suscitaban, desde antes de la pandemia.

Gonzalo Estrada Cervantes representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de México (Foto: especial PA)

“que habían incurrido en actos de corrupción y bueno de alguna manera puedo decirle que veían a nuestros sujetos agrarios en vez de sujetos agrarios como sujetos de extorsión les compraban por los trámites Que son gratuitos en nuestra procuraduría agraria Por una parte y por otra (…) varias de las personas que se encuentran en la que básicamente son mujeres pues tienen relación familiar Con quienes antes estaban en los mandos directivos de la institución”

“Ahora se dedican a medir terrenos y a dar asesorías por su cuenta sí Y de alguna manera pues hay muchos expedientes que tienen que ventilarse en procuraduría agraria como es normal por la materia agraria y que pues no al no cumplir con requisitos pues no les no son procedentes verdad sobre todo en el tema de mediciones de solares urbanos con el cual hay un resentimiento allí y resulta que es una reacción de eso”

Por otra parte, la Fiscalía General de la República investiga la pérdida de expedientes de núcleos agrarios, porque habría pérdidas de parcelas y de solares urbanos.

La afectación de la huelga radica en que ocupan una zona del inmueble de la Procuraduría destinado a dar atención a os sujetos agrarios de la tercera edad fundamentalmente, que al no tener donde sentarse han conseguido más mobiliario para adaptar otras zonas de atención.

Señaló además que las personas que han manifestado inconformidades, han realizado el uso indebido de un vehículo oficial para festividades particulares, situación que también investiga la Fiscalía; donde mencionó, hay por lo menos tres carpetas de investigación, principalmente por la pérdida de documentos, ya que habrían despojado a personas y núcleos agrarios de sus parcelas.

