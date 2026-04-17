Mantendrán inspecciones en centros cheleros de Toluca

El ayuntamiento de Toluca ratificó la continuidad de las inspecciones en establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas conocidos como centros cheleros.

Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca (Foto: Especial).

El alcalde Ricardo Moreno Bastida precisó que la administración municipal no suspenderá estas acciones preventivas pese a las quejas ciudadanas registradas por parte de padres de familia.

Sobre el protocolo de actuación con menores de edad encontrados en estos sitios, la autoridad aclaró que el procedimiento consiste en trasladarlos al resguardo del DIF municipal y no al Ministerio Público.

Los elementos de seguridad informan a los tutores sobre la causa del resguardo al momento de la entrega para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en la capital mexiquense.

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