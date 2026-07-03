Mantiene Gobierno de Toluca brigadas permanentes por temporada de lluvias

El presidente Municipal, Ricardo Moreno, instruyó el despliegue de brigadas permanentes y el uso de equipamiento especializado en todo el municipio para salvaguardar la integridad de las familias toluqueñas y proteger su patrimonio durante esta temporada de lluvias.

Se da mantenimiento preventivo a la red de alcantarillado y atención inmediata a puntos vulnerables (Foto: Especial).

Por ello, a través del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), se mantiene activo un operativo de monitoreo y reacción las 24 horas del día, donde ocho camiones tipo Vactor realizan trabajos de azolve, limpieza de drenajes y desalojo inmediato de agua acumulada en las vialidades.

Además, personal operativo del OAyST se encuentra distribuido de manera estratégica en los puntos más vulnerables de la capital mexiquense, realizando labores que van desde el retiro de basura en rejillas hasta la atención de contingencias mayores causadas por las precipitaciones.

El alcalde Ricardo Moreno, exhortó a la población a no tirar basura en las calles, ya que los desechos sólidos son la principal causa de taponamientos e inundaciones en el sistema de drenaje, y a reportar cualquier emergencia relacionada con el alcantarillado o bien, solicitar el apoyo de las brigadas al número 722 275 5700.

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