Mantienen activo albergue nocturno para personas en situación de calle en Toluca

Para salvaguardar la integridad de las personas en situación de calle y quienes se encuentran en situaciones adversas y carecer de techo, el gobierno municipal, encabezado por Ricardo Moreno, mantiene abiertas las puertas del albergue nocturno ubicado en el Parque Luis Donaldo Colosio, donde, desde el 15 de diciembre, se da atención a 60 personas ante las bajas temperaturas.

Más de 60 personas fueron atendidas con pernocta, cobijas y bebidas calientes desde el 15 de diciembre. Permanecerá abierto hasta el 31 de enero y podría ampliarse al 25 de febrero (Foto: Especial).

Por instrucción del presidente municipal, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos mantiene acciones permanentes, con recorridos en distintas zonas para identificar a personas en condición vulnerable e invitarlas a resguardarse en un espacio cálido y seguro, donde se les proporciona colchoneta, cobija, alimento y bebida caliente.

Asimismo dio a conocer que el albergue permanecerá abierto hasta el próximo 31 de enero; pero en caso de que las condiciones climatológicas adversas continúen, el periodo de atención se extendería hasta el 25 de febrero, a fin de reducir riesgos a la salud y prevenir afectaciones por exposición prolongada al frío.

En caso de emergencia, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 722 217 83 00, 722 217 88 58, así como el 911.

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