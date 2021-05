Mantienen campamento de huelga trabajadores de Interjet

A casi medio año de iniciar la huelga en Internet, los trabajadores de la empresa aeronáutica mantienen su campamento en sus hangares del Aeropuerto Internacional de Toluca, para exigir el pago de sueldos y prestaciones.

Foto: Manuel Luna

Foto: Manuel Luna

De acuerdo con los trabajadores desde septiembre de 2020 no se han realizado sus pagos: “La empresa Internet en este caso no nos ha cubierto los salarios desde el mes de septiembre del año 2020, además de otras prestaciones como fondo de retiro, de ahorro (…) tampoco se han cubierto nuestras cuotas del IMSS del Infonavit”.

En agosto de 2020 refieren, se realizó el último dialogo entre el Sindicato y los dueños de la empresa, periodo que está cerca de cumplir un año.

La situación actual de los trabajadores es complicada ya que han tenido que optar por alguna actividad diferente a la aviación para obtener algún ingreso:

“En este caso, yo no tengo empleo, muchos otros compañeros me he enterado, encuentran empleos adicionales como repartidores de paquetes, otros empleos que no tienen nada que ver con la aviación, y otros definitivamente optaron por solicitar su baja y buscar algún otro empleo, tal vez no dentro del medio porque siesta un poquito complicado pero están trabajando en cualquier otra cosa”.

En ese sentido denunciaron que ninguna autoridad se ha acercado con los trabajadores para brindar alguna solución para su situación, por lo que mediante guardias es como se han organizado los trabajadores para mantener su huelga mientras no se tenga respuesta a sus peticiones.

Cabe señalar que son alrededor de 5,000 trabajadores quienes mantienen la huelga en distintas ciudades como Cancún, Monterrey, México y Toluca.

Al respecto, el sindicato adherido a la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), informó en comunicado del lunes que el proceso legal de la huelga continua ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), y que “El juzgado recientemente ha publicado que dictó sentencia en la que negó el amparo a la empresa” de Interjet.

