Marcelo Ebrard afirma ser el siguiente nivel de la Cuarta Transformación

De acuerdo con Marcelo Luis Ebrard Casaubón, aspirante a coordinar los Comités de la defensa de la Cuarta transformación, en conferencia de prensa se autonombró el siguiente nivel y segundo piso de la Cuarta Transformación, además de que en la contienda no ve ningún conflicto ya que el único panorama que ve es que va a ganar.

Marcelo Ebrad presentó su iniciativa del Pasaporte Violeta en el Estado de México (Fotos: Manuel Luna)

“No visualizo un conflicto, yo estoy seguro que nosotros vamos saliendo adelante, que nosotros estamos creciendo, que tenemos mucho apoyo; nos va a ir muy bien, porque veo con claridad que estamos nosotros representando aquello que a la gente le interesa, que es el segundo nivel de la cuarta transformación, yo no traigo en mi discurso conocer Andrés Manuel desde hace 24 años, fui su sucesor en la Ciudad de México, no es ese el argumento el argumento. Es: que es lo que debe ser el siguiente nivel de la cuarta transformación”.

Por otra parte, sobre la comparación del Pasaporte Violeta con el Salario Rosa dijo que no es lo mismo.

“El Salario Rosa es clientelista, es aleatorio, no es universal, no hay reglas de operación, esto es todo lo contrario, aquí lo que estás diciendo es México va subir un escalón, va romper el techo de cristal que es ¿Cuál? Cerrar la brecha salarial, respaldar a las mujeres que protegen a su familia que más lo necesitan, proveer seguridad y protección a las mujeres, instaurar en México el ‘Fondo Ellas’ que financia los proyectos que las mujeres cancelan, ¿Por qué razón? Porque a las mujeres no les dan crédito, porque las propiedades no están a nombre de las mujeres”.

Agregó que dentro de la población económicamente activa solo el 33% de las mujeres está incluido en este sector, y el resto se encuentra cuidando a alguien porque no hay opción, y se les deja ellas el tema de cuidados, al no tener igualdad respecto a los hombres.

