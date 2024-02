Marchan pensionados y pensionistas para exigir pensión al ISSEMyM

Alrededor de un centenar de pensionados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcharon por calles de Toluca, para exigir el pago de su pensión.

(Foto: Sonia Vilchis).

Entre los manifestantes había maestros, ex trabajadores municipales y bomberos, quienes denuncian que tienen entre uno y tres años sin recibir su pensión, lo que ha afectado su día a día, pues incluso han tenido que empeñar bienes materiales para sobrevivir.

Uno de ellos es el profesor Jesús Quiroga, quien luego de 35 años de servicio no ha recibido su pensión desde hace un año y 7 meses.

Bajo el lema “Pago de pensión”, los manifestantes marcharon por calles como Hidalgo, Nicolás Bravo e Independencia. Asentándose sobre Sebastián Lerdo de Tejada.

En este punto fueron recibidos por una comitiva por parte de Gobierno del Estado de México, para entablar una mesa de diálogo.

A decir de los manifestantes son alrededor de 450 profesores, los que no han recibido su pensión. Aunque se habla que son alrededor de 4 mil ex trabajadores del Estado lo que no han recibido su pago.

