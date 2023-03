Marchas abonan en la obtención de garantías en favor de las mujeres

Alcanzar por lo menos el reconocimiento de derechos, y que estos se encuentre garantizados en la leyes, ha sido de acuerdo con mujeres del valle de Toluca, gracias a las marchas realizadas en manifestación de su descontento por la violación o ausencia de garantías para tener una vida digna.

Mujeres marchan en la ciudad de Toluca durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (Foto: Manuel Luna)

En relación a las marchas que se realizan en el marco del Día Internacional de la Mujer, Juanita Rivera reconoce que a través de estás movilizaciones sociales se llama la atención de los gobiernos para otorgar derechos.

«Están muy bien las marchas, puesto que si han disminuido todos los problemas que hay con las mujeres -¿Qué problemas has detectado que existen?- Las maltratan, las humillan, no las valoran, a las embarazadas les quitan el derecho laboral».

Mientras que Sonia Munguia consideró que los problemas de violencia o discriminación laboral, han disminuido tras hacer ce visibles con las marchas.

«Creo que las marchas siempre se han llevado a cabo por cualquier derecho que se ha otorgado a la gente, tanto a mujeres como a hombres ha Sido a base de marchas, porque realmente es la manera en que les han hecho caso, porque de la manera amable nunca han resultado, y a base de marchas, es como les hacen caso».

En el caso de las mujeres pertenecientes a los Pueblos Originarios, existe desconocimiento en un sector respecto a la existencia de estas manifestaciones, en parte, porque muchas de estas mujeres se encuentran en las zonas rurales, o porque su edad generacional es ajena a las dinámicas de la capital mexiquense.

Por otra parte, quienes tienen la oportunidad de estudiar en la capital, o se encuentran cercanas a las zonas urbanas, consideran que las movilizaciones de mujeres han visibilizado los problemas de las mujeres, sin embargo, deben ser sin violencia, como refiere Mónica.

«Las marchas si hay que hacerlas, siempre y cuando las hagamos civilizadamente, porque ya cuando vamos con palos o con no se que, pues yo siento que eso no, porque si no queremos violencia, no hay que generar violencia».

Estos avances sin embargo, aún dejan pendientes en materia de equidad y seguridad.

